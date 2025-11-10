El premio literario Booker se falla esta noche con mayoría de candidatos de EEUU

De hecho, tres de los integrantes de la "short list" son estadounidenses, mientras que los otros son procedentes de India, Canadá y el Reino Unido. Desde 2020, ningún británico ha ganado el premio, dotado con 50.000 libras (los finalistas reciben a su vez 2.500 libras).

Opta al Booker cualquier trabajo de ficción escrito originalmente en inglés -sin importar la nacionalidad del autor- y publicado en el Reino Unido o Irlanda entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

A lo largo de su historia desde su creación en 1969, el Booker ha tenido galardonados tan reconocidos como William Golding, Nadie Gordimer, Ian MacEwan, Margaret Atwood o J.M. Coetzee (estos dos últimos por partida doble), aunque en otras ocasiones ha recaído en autores mucho menos conocidos.

Entre las novelas finalistas en este 2025 hay algunas de 200 páginas y otras de 700; algunas transcurren en unos días, otras durante años, pero todos sus autores muestran "un total dominio de su bagaje en inglés, con su propio ritmo y su propio recorrido para crear libros brillantemente escritos, brillantemente humanos", en palabras del presidente del jurado en esta edición, Roddy Doyle.

Una de las constantes entre las novelas candidatas -según la presentación de Booker- es el protagonismo de personajes con frecuencia desarraigados, alejados del lugar que en algún momento fue su hogar, aunque las tramas se desarrollen en Hungría, Japón, Italia, India o Inglaterra, según los casos, más el hecho de que todos ellos exploran los límites de los vínculos familiares.

La ceremonia de premios se retransmite en directo a través del propio canal de YouTube del Booker.