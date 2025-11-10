El presidente de Cuba agradece al canciller de la India el "permanente apoyo" de su país

El gobernante cubano resaltó el apoyo de la India en sectores como la energía y los alimentos y en su batalla en contra del embargo económico que aplica Estados Unidos a su país, según un reporte de la Presidencia en las redes sociales.

Además se refirió a "la posición y el liderazgo" de la India en favor de Cuba para que se integrara al grupo de los BRICS como país socio, y recordó las históricas relaciones mantenidas por ambas naciones que cumplen este año su aniversario 65.

Por su parte, el vicecanciller indio señaló la fuerte relación que une a su país con Cuba, "siempre juntos en tiempos de necesidad" porque "hay que estar con los amigos en tiempos difíciles".

Sobre la ayuda humanitaria enviada por su país para paliar los severos estragos del reciente azote del huracán Melissa en el oriente de la isla, Margherita afirmó que "es un deber con una nación hermana".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La delegación encabezada por el viceministro indio tiene previsto cumplir un intenso programa en La Habana hasta este martes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La India donó un hospital móvil con capacidad para atender a 300 personas, con equipos, medicamentos, alimentos, y dotado de un generador de electricidad, que fue destinado al municipio Rio Cauto, en Granma, una de las cinco provincias afectadas por Melissa el pasado 29 de octubre.