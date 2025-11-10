El presidente de Israel quiere fortalecer las relaciones bilaterales con Zambia

"Los valores que compartimos con el maravilloso pueblo de Zambia, arraigados en los valores de la Biblia, guían los crecientes vínculos entre nuestras dos naciones, lo que se refleja en la cooperación en muchos ámbitos", afirmó Herzog en la red social X, al nombrar también el turismo, las inversiones y el comercio.

El mandatario israelí llegó este lunes a la capital zambiana, Lusaka, en la que es la primera visita de un presidente israelí a este país africano y la primera parada de su breve gira por el continente, que también incluye la República Democrático del Congo (RDC).

La visita a Lusaka, donde lo recibió el jefe de Estado zambiano, Hakainde Hichilema, se produce tras la reapertura de la embajada de Israel en el país africano el pasado agosto, después de más de 50 años cerrada, algo que Herzog describió como "un paso que simboliza un nuevo capítulo" en las relaciones entre ambos países.

"Al aprovechar nuestra importante alianza para impulsar las oportunidades que se vislumbran en el horizonte, también debemos afrontar los desafíos y hacer todo lo posible por aliviar las crisis humanitarias naturales y las provocadas por el hombre en África. Es nuestro deber moral", aseveró el dirigente israelí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La breve gira africana de Herzog incluirá también una reunión con su homólogo congoleño, Félix Tshisekedi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según un comunicado de la Presidencia del Estado hebreo, las reuniones buscan abordar temas como el fortalecimiento de la posición de Israel en el ámbito internacional, sus relaciones diplomáticas bilaterales y la cooperación.

Hace dos años, Tshisekedi aseguró al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que movería la embajada de la RDC de Tel Aviv a Jerusalén -un movimiento condenado anteriormente por la comunidad internacional-, mientras que Israel abriría una embajada en Kinsasa.

Sin embargo, esto no sucedió y la embajada israelí de Luanda (Angola) sigue siendo la que ofrece servicios también para los ciudadanos de la RDC, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, de acuerdo con la página oficial de servicios diplomáticos de Israel.