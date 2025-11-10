El presidente interino de Perú anuncia gira por todas las regiones del país por tres meses

"Mañana, en Huánuco, y por tres meses, vamos a iniciar una gira por todo el país. En tres meses debemos recorrer todas las regiones del país, todos los ministerios y todo el Gobierno nacional se va a desplazar a cada una de las regiones", aseguró el mandatario, quien este lunes cumple un mes en el cargo, durante una ceremonia celebrada en un colegio del distrito de Comas, en el norte de Lima.

Fuentes oficiales señalaron que Jerí viajará a Huánuco para liderar una nueva reunión del Consejo de Estado Regional, en la que participarán sus ministros y los gobernadores de las regiones del país.

El jefe de Estado sostuvo que para su Gobierno "es importante también escuchar las preocupaciones y expectativas que se tienen en cada una de las regiones, es fundamental".

Aseguró que "a diferencia de meses anteriores", cuando el Gobierno era ejercido por Dina Boluarte, que hace un mes fue destituida por el Congreso, "hay muchos más cambios positivos y cosas que solucionar, como en todo proceso".

"De la noche a la mañana las cosas no cambian, pero hay algo distinto: que esta vez sí hay Gobierno que está al mando", acotó.

Jerí también anunció que próximamente dará a conocer los resultados del estado de emergencia que se cumple en Lima y la provincia vecina del Callao para enfrentar el embate del crimen organizado.

Un sondeo de opinión publicado este lunes, señaló que el 50,6 % de los peruanos está de acuerdo con la designación de Jerí como presidente interino, tras la destitución de Boluarte por el Congreso por una "permanente incapacidad moral" para enfrentar a la criminalidad organizada.

La encuesta, realizada por la empresa privada CPI y publicada por la emisora RPP, indicó que el apoyo a la designación de Jerí, quien era presidente del Congreso en el momento de destitución de Boluarte, llega al 48,8 % en Lima y la provincia vecina del Callao, mientras que es de 51,6 % en las demás regiones del país.

CPI también informó que el 39,9 % de los encuestados afirmó que no está de acuerdo con la designación del mandatario, mientras que el 9,7 % no precisó una opinión al respecto.

Tras jurar al cargo hace un mes, Jerí anunció que su Gobierno se concentraría en luchar contra la criminalidad, mantener la estabilidad económica y asegurar la transparencia e imparcialidad en las elecciones generales que se celebrarán en abril del próximo año, con una probable segunda vuelta presidencial en junio.