El socialdemócrata Robertas Kaunas es nombrado nuevo ministro de Defensa de Lituania

En un comunicado, la Presidencia de Lituania informó del nombramiento de Kaunas, así como de su compañera de partido Vaida Aleknaviciene como nueva ministra de Cultura, en ambos casos a propuesta de la primera ministra.

Kaunas, de 40 años e ingeniero de profesión, fue elegido diputado en las elecciones legislativas de 2024.

Según la cadena pública lituana LRT, la elección de Kaunas para el cargo ha sido objeto de críticas, ya que carece de experiencia en el ámbito de la defensa, más allá de formar parte de la comisión parlamentaria correspondiente desde hace poco más de un mes.

"Con mi dedicación al trabajado y al Estado lituano, demostraré que las críticas son necesarias para mantenernos alerta, pero que las dudas planteadas carecen de fundamento", replicó el político en un mensaje de la red social Facebook.

Kaunas destacó que el borrador de los presupuestos del año que viene prevé un gasto del 5,38 % del PIB en defensa, un volumen récord, que constituye "una fuerte señal" a la OTAN de que Lituania es un "miembro fiable de la alianza, que comprende perfectamente su posición geográfica".

También mencionó como prioridades el apoyo a Ucrania, el fortalecimiento de las defensas aéreas, la construcción de nuevas infraestructuras de defensa y el desarrollo de la industria de defensa en el país báltico.

Está previsto que los dos nuevos ministros juren el cargo este martes ante el Parlamento o Seimas.

La anterior ministra de Defensa presentó su dimisión el mes pasado por diferencias con Ruginiene sobre el gasto en defensa y la decisión de esta última de trasladar la responsabilidad de las relaciones con la industria de defensa a los ministerios de Economía e Innovación y al de Finanzas.

Sakaliene se reunió el 14 de octubre con influyentes especializados en temas de defensa y presuntamente filtró información sobre que el gasto para el próximo año no alcanzaría el objetivo del 5 % del PIB.

Ruginiene calificó la difusión de esa información de "acto de sabotaje", y afirmó que el incidente minó su confianza en la ministra.

Por otro lado, el Ministerio de Cultura permanecía vacante después de que Ignotas Adomavičius, empresario del sector alimentario nombrado ministro de Cultura por el partido populista Amanecer del Nemunas, socio de coalición del Gobierno, dimitiera a principios de octubre tras masivas protestas de trabajadores culturales.