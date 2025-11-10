El supertifón Fung-wong deja dos muertos en Filipinas y se dirige hacia Taiwán

Conocido localmente como Uwan, Fung-wong se ha debilitado, pero continúa suponiendo una amenaza para Filipinas, con lluvias intensas e inundaciones severas, además de fuertes vientos que han alcanzado ráfagas de hasta 230 kilómetros por hora, informaron este lunes las autoridades del país.

El supertifón ha obligado a desplazar preventivamente a 1,4 millones de personas en Luzón, la isla donde se encuentra Manila, y ha causado la muerte de dos personas, una de ellas por el colapso de una estructura, explicó el oficial a cargo de Defensa Civil, Raffy Alejandro, en un balance matutino.

Alejandro indicó además que el Gobierno ha habilitado unos 600 refugios para atender a los evacuados y que al menos 1.000 viviendas han resultado dañadas por deslizamientos de tierra, caída de árboles e inundaciones, si bien las cifras podrían actualizarse en las próximas horas.

Por su parte, la agencia meteorológica nacional, Pagasa, advirtió sobre el riesgo de marejadas ciclónicas potencialmente mortales, con olas de hasta tres metros que podrían afectar a comunidades costeras del norte y centro de Luzón, incluida Metro Manila, así como a regiones de Calabarzon, Mimaropa, Bicol y Bisayas.

Adentrado en el mar de China Meridional, con rumbo a Taiwán, Fung-wong ha perdido parte de su fuerza en las últimas horas y registra vientos de 130 km/h, aunque las autoridades filipinas mantienen alertas en las zonas afectadas de Luzón, donde se prevén daños significativos a infraestructuras y cortes eléctricos generalizados.

El mar se mantuvo extremadamente peligroso este lunes, con olas que superaron los 12 metros en el litoral de La Unión y Pangasinan (centro de Luzón).

Fung-wong podría volver a ganar fuerza brevemente el martes y el miércoles en el mar de China Meridional, antes de llegar a Taiwán, donde se espera que pierda potencia de nuevo.

La CWA emitió hoy una advertencia marítima por tifón para las aguas del canal de Bashi, las islas Pratas y el sur del estrecho de Taiwán, que espera la llegada de Fung-wong, debilitado, el miércoles, cuando se pronostican fuertes precipitaciones en el centro y sur de la isla.

El organismo meteorológico estima que, al tocar tierra en Taiwán, el tifón perderá intensidad y el jueves se alejará gradualmente.

El Gobierno del condado oriental de Hualien anunció cierres de escuelas y oficinas en el municipio de Guangfu, así como la evacuación de residentes de algunas partes de la localidad ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, recogió la agencia CNA.

El ministro de Asuntos Económicos de Taiwán, Kung Ming-hsin, afirmó que unos 4.000 trabajadores de la empresa estatal Taipower ya se encuentran en alerta ante posibles cortes de electricidad, replicó el mismo medio.

El paso de Fung-wong por Filipinas se produce cuando el país aún no se ha recuperado del golpe del tifón Kalmaegi, que en los últimos días dejó más de 220 muertos y de un centenar de desaparecidos, según Defensa Civil.

Filipinas registra una media de 20 tormentas tropicales y tifones al año y es una de las naciones más vulnerables del mundo a los fenómenos meteorológicos extremos.

Los tifones también son recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.

El Sudeste Asiático, en concreto, afronta una temporada de tormentas excepcionalmente activa: con Kalmaegi y Fung-wong, ya son 27 los tifones registrados este año, y expertos atribuyen esta intensidad al calentamiento del océano.