Expertos recuerdan que los Estados tienen ahora obligación legal en lucha cambio climático

Ginebra, 10 nov (EFE).- Más de medio centenar de relatores y expertos de la ONU pidieron a los Estados participantes en la COP30 sobre el Clima, que este lunes comienzó en Belém (Brasil), que en las negociaciones tengan en cuenta que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fijó este año obligaciones de los gobiernos en materia de cambio climático.