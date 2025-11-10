Expertos recuerdan que los Estados tienen ahora obligación legal en lucha cambio climático

La opinión consultiva del CIJ emitida en septiembre confirmó que los Estados tienen el deber de evitar nuevos daños al medio ambiente, al sistema climático y los derechos humanos, recordaron.
Una acción conjunta "es esencial para prevenir y reparar los daños desproporcionados a los derechos humanos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, y evitar impactos negativos cada vez más generalizados para todos", subrayaron en el comunicado conjunto.
También indicaron que la violación pasada y actual de sus obligaciones por parte de los Estados supone que deberán ofrecer reparaciones, lo que implica entre otras medidas la restauración de los ecosistemas y la compensación de daños.
En el comunicado, subrayaron la necesidad de "limitar la presencia" de los grupos de presión de la industria de los combustibles fósiles en la cumbre de Belém, y de garantizar que la cumbre se desarrolle con transparencia y participación pública.
