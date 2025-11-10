Fiscalía de Perú recupera los restos de cuatro personas desaparecidas en 1990 en conflicto

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Junín determinó que las víctimas pertenecientes a la comunidad de Ñahuinpuquio habrían sido asesinadas por integrantes de rondas campesinas, que ejercían labores de vigilancia comunal en época de la violencia terrorista desatada por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

En una diligencia de exhumación e intervención arqueológica forense, se recuperaron los restos de los cuatro fallecidos en Rimaycancha y el Ministerio Público añadió que se procederá a su identificación "para contribuir al avance de las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos en Junín".

El arqueólogo Aldo Lara Guerra, del Equipo Forense Especializado, dirigió las labores de excavación y recuperación de los restos óseos en el citado lugar, en tanto que el fiscal provincial Johel Chamorro dirige la investigación humanitaria del llamado caso Paccha II.

A través de estas acciones, el Ministerio Público reafirmó, en la nota de prensa, su compromiso con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares en las investigaciones con enfoque humanitario.

Durante el conflicto armado interno en Perú hubo más de 69.000 víctimas de la violencia desatada por los grupos subversivos Sendero Luminoso y el MRTA, y en menor medida por las fuerzas armadas y policiales, así como por las rondas campesinas, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).