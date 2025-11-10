Florida investiga al banco JP Morgan por cerrar cuentas y compartir datos de Trump Media

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, acusó al banco de haber cooperado en el operativo 'Arctic Frost', una operación que, según él, implicó “espionaje” contra republicanos por parte del equipo de Jack Smith, el fiscal especial que imputó al actual presidente, Donald Trump, por el asalto al Capitolio y el manejo de documentos clasificados.

El Departamento de Justicia de Biden emitió un requerimiento a JP Morgan Chase en marzo de 2023 para que entregase "cualquiera o todos los documentos" de Trump Media y, un año después, el banco notificó el cierre de las cuentas bancarias de la empresa, sostuvo el fiscal en una carta enviada a la compañía financiera.

"JP Morgan desbancarizó al Trump Media Group, compañía basada en Florida, justo antes de que el negocio fuese público. Esto es un tiempo crucial para cualquier compañía, un momento donde no puedes permitirte perder a tu banco", declaró Uthmeier en un video.

"Además, sabemos que el banco JP Morgan solicitó toneladas de información de Trump Media no relacionada con sus prácticas de negocios y creemos que proveyó información sensible bancaria al Departamento de Justicia sin causa real probable. Esto está mal", agregó.

La investigación ocurre tras reclamos de los republicanos de la Comisión de lo Jurídico del Senado, que en octubre denunciaron que el FBI en tiempos de Biden emitió 197 requerimientos de datos a más de 430 entidades e individuos republicanos como parte de la investigación 'Arctic Frost' contra el ahora mandatario.

Funcionarios federales anunciaron en agosto una investigación sobre Smith, al señalarlo de haber actuado por motivos políticos.

"Hoy enviamos una carta y lanzamos una investigación al banco JP Morgan Chase después de alarmantes revelaciones sobre sus esfuerzos coordinados con Jack Smith y el Departamento de Justicia como parte de la operación 'Arctic Frost' de Biden", dijo ahora el fiscal de Florida.

Uthmeier, quien en octubre recibió el respaldo de Trump para las elecciones de 2026, señaló "preguntas obvias y preocupantes" por la coyuntura en la que JP Morgan cerró las cuentas TMTG, responsable de la red social Truth Social del mandatario.

Esto "podría implicar numerosas leyes criminales y civiles antifradue y prohibiciones de desbancarización, así como la violación de las responsabilidades básicas y fundamentales" hacia los clientes del banco, opinó el fiscal en la carta a JP Morgan.