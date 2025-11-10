Foo Fighers actuarán el 10 de julio en el NOS Alive'26 de Lisboa

El grupo estadounidense regresa a Portugal como parte de su gira 'Take Cover', siendo el país atlántico su última parada europea, y tras el lanzamiento este año del single 'Asking for a Friend'.
Foo Fighters es la última confirmación de este festival, que incluirá las actuaciones de figuras como Florence + The Machine, Lorde, Buraka Som Sistema, Twenty One Pilots, Teddy Swims y Pixies.
El festival NOS Alive'26 tendrá lugar del 9 al 11 de julio del próximo año en el Paseo Marítimo de Algés, en el área metropolitana de Lisboa.