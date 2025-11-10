FundéuRAE: "acuario", mejor que "acuárium"

A veces se encuentran en los medios de comunicación frases como las siguientes: “Uno de los acuárium más grandes del país abrió sus puertas y con un precio especial para sus visitantes”, “Roban un tiburón de un acuárium haciéndolo pasar por un bebé” o “Un nuevo estudio ha recopilado los resultados de una investigación desarrollada por una entrenadora del acuárium Clearwater Marine de Florida”.

La palabra “acuario” es la adaptación más aconsejable de la voz latina “aquarium”, frente a la forma “acuárium” (plural “acuáriums”), según recoge la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”. En cualquier caso, no se considera válida la semiadaptación “aquárium”.

Cabe resaltar que “acuario” engloba ambos sentidos, el del depósito en el que viven estos seres vivos en las casas, comercios, etc., y también el de los centros donde se exhiben para el público.

Por tanto, en los ejemplos del principio habría sido más apropiado escribir “Uno de los acuarios más grandes del país abrió sus puertas y con un precio especial para sus visitantes”, “Roban un tiburón de un acuario haciéndolo pasar por un bebé” y “Un nuevo estudio ha recopilado los resultados de una investigación desarrollada por una entrenadora del acuario Clearwater Marine de Florida”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.