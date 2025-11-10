Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, solicitará a Trump reducir su condena

La solicitud por parte de Maxwell al Gobierno Trump llegaría pocos meses después de que fuera trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas tras reunirse con el fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche.

En un comunicado, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el legislador Jamie Raskin, indicó que la información sobre los planes de Maxwell llegó a través de un denunciante que permanece en el anonimato.

Este informante también reveló que Maxwell está recibiendo un trato preferencial en la prisión, incluyendo comidas personalizadas, permiso para hacer ejercicio por fuera de los horarios normales y tiempo para jugar con un perro que está siendo entrenado por otra de las reclusas como una mascota de servicio, de acuerdo con un documento publicado por el legislador demócrata.

En una carta dirigida a Trump, Raskin afirma que el hecho de que Maxwell se esté preparando para presentar una solicitud de conmutación de pena indica que "Maxwell tiene tal influencia en el segundo Gobierno de Trump que su propio Departamento de Justicia" sigue sus recomendaciones de clemencia.

"Está claro que la Sra. Maxwell tiene buenas razones para creer que, a pesar de su condena por tráfico sexual de menores, podría recibir la concesión extraordinaria de clemencia" por parte de Trump, indicó Raskin.

En la misiva dirigida al mandatario, el congresista plantea una serie de preguntas al presidente: si Trump ha discutido una posible conmutación de pena, o cualquier otra forma de clemencia presidencial, para Maxwell con Blanche u otros; si ordenó a Blanche o a alguien más en la administración gestionar el traslado de Maxwell al campo penitenciario en Texas, o concederle un trato favorable y preferencial en prisión; y, finalmente, si Maxwell, sus abogados, familiares o representantes habían hecho alguna promesa a Trump o a sus abogados.

Raskin, a su vez, pidió a Blanche que testifique ante el Congreso para responder por estos asuntos.

Las denuncias de los demócratas llegan en medio de un cierre de Gobierno, que comienza a ceder tras un acuerdo preliminar entre legisladores demócratas y republicanos sobre los presupuestos gubernamentales.

El caso de Epstein ha tomado un renovado interés en los últimos meses, en especial en relación con sus nexos con Trump, después de que varios medios estadounidenses publicaran investigaciones y documentos que muestran que el mandatario tenía una relación más cercana y prolongada de lo que se conocía con el fallecido hombre de negocios.

Antes de que se congelaran las funciones del Gobierno federal, la Cámara de Representantes estaba considerando un voto para forzar al Departamento de Justicia a desclasificar y publicar todos los documentos que tiene en relación con Epstein.

Trump ha negado las acusaciones, pero no ha descartado la posibilidad de conceder un perdón presidencial a Maxwell.

Maxwell, de nacionalidad británica, cumple su condena en una prisión federal de Texas y ha negado las acusaciones en su contra.

Familiares de las víctimas de Epstein pidieron mantener a Maxwell en prisión, argumentando que un indulto sería una injusticia para quienes sufrieron los delitos.

En 2021, Maxwell fue declarada culpable de cinco cargos, incluido tráfico sexual de menores, unos dos años después de que su antiguo socio, Jeffrey Epstein, se suicidara mientras esperaba un juicio por esos mismos delitos.