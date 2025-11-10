Gobernador de Darfur anuncia avance del Ejército para expulsar a las FAR de oeste de Sudán

En un discurso ante militares sudaneses publicado en su cuenta de Facebook, Minawi minimizó la importancia de la reciente toma por parte de las FAR de Al Fasher, capital de Darfur Norte, mientras afirmó que las fuerzas de Jartum "recuperarán cada palmo de la tierra de Sudán".

"El comandante en jefe, teniente general Abdelfatah al Burhan (máximo líder del Ejército sudanés), nos ha encargado avanzar hacia el oeste (...) nos dijo que cada paso que damos hacia el oeste será un paso significativo", dijo el gobernador de Darfur.

"Vamos paso por paso hasta alcanzar el último lugar de Darfur y así liberar cada palmo de la tierra de Sudán y recuperamos nuestra dignidad y nuestra soberanía", añadió.

Su discurso llega en medio de intensos preparativos del Ejército para repeler el avance de los paramilitares hacia el este, en el estado de Kordofán, después de tomar Al Fasher, que era hasta el pasado 26 de octubre el último reducto de los militares en todo el oeste del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la caída de esa ciudad las FAR consolidaron su control de la vasta y estratégica región de Darfur, compuesta por cinco estados y que tiene frontera con Libia, Chad y la República Centroafricana, y avanzaron en varias localidades del oeste de Kordofán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La caída de una región no significa el fin de la batalla. Ellos (las FAR) están asediados en regiones específicas, y nosotros desde aquí ya avanzaremos hacia el oeste", aseveró Minawi, tras recordar que el Ejército y sus fuerzas aliadas expulsaron a los paramilitares del este y el centro del país y recuperaron Jartum en marzo pasado.

Al igual que otras autoridades de Jartum, Minawi no se refirió al plan de paz para Sudán promovido por Estado Unidos, que incluye una tregua humanitaria de tres meses, si bien las FAR han dado su visto bueno a esa propuesta de alto el fuego.

El conflicto en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y desde entonces decenas de miles de personas han muerto, más de 13 millones han huido de sus hogares y más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda, según la ONU.