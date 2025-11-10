Investigan a expareja de terrorista del 13N por un plan de atentado junto a dos individuos

Se trata de la expareja de Salah Abdeslam, Maëva B., de 27 años, de su actual marido, un joven de 20, y de una chica de 17, precisó la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) en un comunicado.

Es la segunda investigación que abre la PNAT en los días previos a las ceremonias de conmemoración del décimo aniversario de los atentados del 13 de noviembre de 2015, que causaron 132 víctimas mortales (se incluyen oficialmente dos personas que se quitaron la vida por el estrés postraumático) y varios cientos de heridos.

El pasado fin de semana, la PNAT informó además de la detención y encarcelamiento hace justo un mes de tres francesas de edades comprendidas entre 18 y 21 años que planeaban también un atentado, en su caso en algún bar o sala de conciertos de París, pero sin un objetivo definido aún.

El plan que lideraba la expareja de Abdeslam fue descubierto por investigadores de la Subdirección Antiterrorista (SDAT) de la policía judicial mientras analizaban los datos informáticos de Maëva B., sospechosa de haberle proporcionado ilegalmente una memoria USB con propaganda yihadista a Abdeslam, condenado a cadena perpetua.

Respecto a la propaganda yihadista a la que tuvo acceso Abdeslam, la Fiscalía Antiterrorista explicó hoy que el análisis del ordenador de Maëva B. reveló "la presencia de numerosos registros en forma de 'rutas de acceso' a archivos de audio, imagen o vídeo, la mayoría de los cuales se relacionan con la propaganda oficial de organizaciones terroristas como el Estado Islámico o Al-Qaeda" .

"El análisis de los medios digitales incautados durante el registro realizado en el domicilio de Maëva B. reveló, además de su clara radicalización y fascinación por la yihad, varias conversaciones o búsquedas relacionadas con el desarrollo de un proyecto aparte de acción violenta, sin relación con Salah Abdeslam", explicó la PNAT.

La Fiscalía Antiterrorista precisó que la mujer y el terrorista de los atentados del 13N ya no son pareja y que no habían tenido contacto desde abril pasado.

Francia conmemorará el próximo jueves el aniversario de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en Saint-Denis y en París, en los que tres comandos terroristas asesinaron esa noche a 130 personas en el Estadio de Francia, en las terrazas de cinco bares y restaurantes y en la sala de conciertos Bataclan.

El presidente francés, Emmanuel Macron, presidirá todas las ceremonias que se celebrarán en todos los escenarios de los atentados y concluirán con la inauguración oficial del jardín que homenajea a las 132 víctimas mortales y a quienes vivieron y sufrieron aquel 13N, con medidas de seguridad reforzadas.