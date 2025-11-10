Israel actualiza las fronteras de 13 de sus asentamientos ilegales en Cisjordania

La Administración de Asentamientos israelí, parte del Ministerio de Defensa pero bajo la influencia del ministro de ultraderecha Bezalel Smotrich (titular de Finanzas pero que también dirige esa entidad), actualizó así las fronteras permanentes de estas 13 comunidades, ilegales para el derecho internacional, en Cisjordania.

"Esto es el sionismo en su máxima expresión, es responsabilidad nacional y es la justicia histórica de la generación de niños que regresan para construir su país", dijo Smotrich, según este diario.

Asentar estas fronteras favorece el crecimiento de estos asentamientos y, en el caso de aquellos que han sido recientemente regularizados, contribuye a su proceso de legalización.

Los asentamientos afectados son: Ahiya, Harasha, Migron, Nofei Prat, Adei Ad, Shvut Rachel, Sa Nur, la Granja de Yair, Tel Menashe, Maoz Tzvi, Givonit, Ir Hatamarim y Gadi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De ellos, seis estaban aún sin construir o eran puestos de avanzada que han sido regularizados recientemente. Estos "puestos de avanzada" son el inicio de un asentamiento y muchas veces consisten en tan sólo una caseta, una granja y otras estructuras improvisadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Son Maoz Zvi, Givonit y Sa Nur, en el norte de Cisjordania; y Adei Ad, It Hatmarim y Nofei Prat, en el centro. En mayo de 2025 el Gobierno israelí aprobó su constitución como asentamientos, ya fuera regularizando puestos de avanzada a pesar de ser ilegales o fomentando su construcción.

Entre los 13 asentamientos se encuentra Sa Nur, en el norte de Cisjordania y uno de los asentamientos evacuados como parte del plan de retirada de Gaza de 2005, junto con otros tres de esa región.

Sa Nur aún no ha sido repoblado, pero hay planes en marcha para restablecerlo. Se trataba de un asentamiento habitado hasta su evacuación en 2005.

Israel ha licitado este año la construcción de 5.667 viviendas en asentamientos ilegales, un incremento del 48 % respecto al récord anterior, de 2018, que supondría añadir unos 25.000 nuevos colonos a Cisjordania ocupada.

Toda la ocupación israelí de Cisjordania, incluyendo tanto los asentamientos como los puestos de avanzada, es ilegal para el derecho internacional y la Corte Internacional de Justicia llamó a Israel en verano de 2024 a sacar a todos sus colonos del enclave.