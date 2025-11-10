Israel desaloja a tres familias palestinas de sus casas y se las entrega a colonos

Los afectados son 14 palestinos, entre ellos niños y ancianos, miembros de dos familias: los Shweiki y los Odeh. El desalojo, en la zona de Batan al Hawa muy próxima a la Ciudad Vieja, se produjo ayer, días antes de que la orden judicial entrara en vigor, denuncia esta organización.

“Los desalojos en Batan al Hawa no son incidentes aislados, sino parte de una campaña sistemática para erosionar la presencia (de población) palestina en el corazón de Jerusalén. Sin una intervención internacional urgente, decenas de familias más corren el riesgo inminente de perder sus hogares en las próximas semanas y meses”, denuncia un portavoz de Ir Amim.

Tras este desahucio, la policía allanó también otra vivienda, la de los Nasser Rajabi -en la que viven tres familias y una veintena de personas- y les entregó una orden de desalojo que entrará en vigor en 21 días. Poco antes, el Tribunal Supremo había rechazado la solicitud de apelación de la familia.

Hasta ahora, 19 familias han sido desalojadas de sus hogares en Batan al Hawa y más de cien residentes han perdido sus viviendas.

Pero decenas de familias más enfrentan procesos judiciales basados en una ley israelí discriminatoria que otorga a los judíos el derecho en exclusiva de reclamar en Jerusalén Este propiedades anteriores a 1948 (la creación del Estado), mientras que niega a los palestinos ese mismo derecho.

La organización de colonos Ateret Cohanim -en coordinación con las autoridades estatales- es la que está interponiendo decenas de demandas para desalojar a estas familias palestinas y confiscar sus hogares para la expansión de asentamientos ilegales en Jerusalén Este.