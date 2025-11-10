Japón dice que un ataque militar contra Taiwán justificaría la intervención de sus fuerzas

"Dije el otro día que podría recurrir a la fuerza según la situación, pero el Gobierno tomará la decisión analizando todos los factores", indicó Takaichi durante una sesión extraordinaria en la Cámara Baja del Parlamento japonés, al ser preguntada por una posible intervención militar china en Taiwán.

La primera ministra reiteró así su postura, expresada el pasado viernes ante el Parlamento, de que el "peor escenario posible" de un ataque y bloqueo con navíos de guerra contra Taiwán pondría la supervivencia de Japón en peligro.

El concepto de una "situación que amenaza a la supervivencia" permite al Ejército nipón actuar bajo el nombre de la "autodefensa colectiva", gracias a una serie de revisiones de la legislación del archipiélago, cuya Constitución pacifista establece que el país únicamente puede recurrir a la fuerza militar para defenderse y renuncia a la guerra para resolver conflictos internacionales.

El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, señaló por su parte que la postura del Gobierno hacia Taiwán "ha cambiado".

"La paz y la estabilidad de Taiwán es importante para la seguridad de Japón y de la comunidad internacional", dijo Kihara este lunes en una rueda de prensa.

Los comentarios de Takaichi llegan después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino criticara, a principios de noviembre, a la primera ministra japonesa por reunirse con el ex vice primer ministro de Taiwán y asesor presidencial Lin Hsin-i, en los márgenes de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur.

Japón reconoció a la República Popular de China como el único gobierno legítimo de China en un documento conjunto que se remonta a 1972, cuando ambos países normalizaron sus relaciones diplomáticas y Tokio rompió relaciones con Taiwán.

Desde entonces, Tokio mantiene intercambios no gubernamentales con Taipéi. El primer ministro asesinado Shinzo Abe ya llegó a subrayar durante su mandato que una eventual invasión de la isla conllevaría una intervención nipona en el conflicto, en el marco del acuerdo de seguridad que une a Tokio con Estados Unidos y sus aliados.

China considera a la isla, autogobernada desde 1949, como una parte inalienable de su territorio y ha advertido en repetidas ocasiones que no renunciará al uso de la fuerza para lograr la reunificación. Taiwán, por su parte, sostiene que la República de China y la República Popular China “no están subordinadas entre sí”.