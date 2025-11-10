Japón registró un superávit corriente de 25.160 millones de euros en septiembre

La cifra es casi el triple a la registrada en el mismo mes de 2024 y un 21,1 % superior a la obtenida el pasado mes de agosto, según los datos publicados por el Ministerio nipón de Finanzas.

La balanza comercial japonesa tuvo un superávit de 236.000 millones de yenes (1.320 millones de euros ó 1.530 millones de dólares) en septiembre, en contraste con el déficit de 362.100 millones de yenes (2.030 millones de euros ó 2.350 millones de dólares) de un año antes y el doble en términos intertrimestrales.

Las exportaciones aumentaron un 8,6 % interanual en el noveno mes del año, hasta 9,44 billones de yenes (53.030 millones de euros ó 61.300 millones de dólares); mientras que las importaciones se incrementaron un 1,7 % interanual, hasta 9,21 billones de yenes (51.720 millones de euros ó 59.780 millones de dólares).

La balanza de servicios registró un déficit de 214.600 millones de yenes (1.200 millones de euros ó 1.390 millones de dólares), una reducción del 31,6 % interanual, pero un incremento del 13 % con respecto al mes precedente.

La cuenta de rentas registró en septiembre un saldo positivo por valor de 4,94 billones de yenes (27.780 millones de euros ó 32.110 millones de dólares), un 82,3 % interanual más y lo que marca un aumento del 17,2 % intertrimestral.

La de transferencias registró un déficit por valor de 487.800 millones de yenes (2.740 millones de euros ó 3.165 millones de dólares), una reducción del 2,9 % con respecto al anotado un año antes y un 11,2 % más que en el mes anterior.

El Ministerio de Finanzas también publicó el informe correspondiente a la primera mitad del año fiscal japonés (abril-septiembre), semestre en el que Japón anotó un superávit por cuenta corriente de 17,5 billones de yenes (98.270 millones de euros ó 113.590 millones de dólares).

La cifra es un 14,1 % superior a la anotada en la primera mitad del ejercicio fiscal nipón de 2024 y un 23,4 % más que la registrada entre octubre del año pasado y finales de marzo de este 2025.

La balanza de pagos refleja los pagos e ingresos por intercambios con el exterior de bienes, servicios, rentas y transferencias, y está considerada uno de los indicadores comerciales más amplios de un país.