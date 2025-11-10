Juzgan en Alemania al autor del atentado con seis muertos contra un mercadillo de Navidad

Se trata del juicio más importante celebrado en la Audiencia Provincial de Magdeburgo y en el estado federado de Sajonia-Anhalt desde la posguerra. Un total de 177 personas se personan como acusación particular.

El proceso tiene lugar en un edificio temporal erigido específicamente para este juicio, con una superficie de 4.700 metros cuadrados, la sala como tal con una capacidad para unas 700 personas y los más elevados requisitos de seguridad.

En la Audiencia Provincial de Magdeburgo, a la que fue trasladado en helicóptero, el acusado, el médico saudí de 51 años Taleb al Abdulmohsen, mostró desde un ordenador portátil diferentes mensajes como '#MagdeburgGate' y 'Sept. 2026', sin explicar su significado.

Al Abdulmohsen lo hizo desde la pecera acristalada y con grilletes en la que deberá permanecer durante la duración del juicio, previsto hasta marzo de 2026.

El juez que preside el tribunal desestimó la solicitud de uno de sus abogados de levantar esta medida por "desproporcionada".

Quedó desestimada asimismo la petición de los abogados de bajar al mínimo el sonido del micrófono del acusado, ya que todo lo que se dice dentro de la cabina acristalada se trasmite a la sala.

Más de una hora después del comienzo del juicio, el fiscal jefe, Matthias Böttcher, inició la lectura de las más de 200 páginas de la acusación, que el acusado escuchaba impasible, incluso cuando se mencionaba el número de víctimas, según informa la cadena de televisión pública 'ARD'.

Recordó cómo Al Abdulmohsen, que vivía desde 2006 en el estado federado de Sajonia-Anhalt y ejercía como médico, condujo deliberadamente el 20 de diciembre de 2024 ente las 19.02 y las 19.04 hora local (entre las 18.02 y las 18.04 GMT) un BMW X3 de 340 caballos de manera deliberada contra la multitud que se encontraba en el mercado navideño de Magdeburgo.

Según la acusación, el hombre, que fue detenido inmediatamente después del atropello masivo, actuó por venganza al sentirse injustamente tratado después de haber perdido un proceso ante la Audiencia Territorial de Colonia contra miembros de una organización secular de ayuda a los refugiados.

Entre las seis víctimas mortales figuran un menor, de nueve años, y cinco mujeres de entre 45 y 75 años, una de las cuales murió días después en el hospital.

Al Abudlmohsen se enfrenta a una pena de cadena perpetua con posterior internamiento por motivos de seguridad una vez cumplida la sentencia por el asesinato de seis personas, intento de asesinato en 338 casos y lesiones físicas graves en 309.

Para el juicio hay previsto 47 días de vistas hasta mediados de marzo, aunque es posible que se celebren más sesiones con hasta tres días de juicio a la semana, así como la comparecencia de 410 testigos y cinco peritos.