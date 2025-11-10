La actriz mexicana Angélica Vale confirma su divorcio tras 14 años de matrimonio

La artista confirmó en un mensaje de Instagram que Padrón había presentado una demanda en un tribunal de Los Ángeles, sin que ella se enterara y a una semana de su 50 cumpleaños.

"Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, el papá de mis hijos, puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y unos amigos, así fue como me llegó la noticia", dijo Vale durante una reciente transmisión de su programa de radio que publicó por las redes.

Vale indicó que ha estado separada de su esposo desde abril y que días antes había hablado con Padrón de que el divorcio sería el siguiente paso a tomar.

Sin embargo, la noticia de que la demanda ya estaba en curso la tomó de sorpresa.

La artista mexicana explicó que su esposo se habría disculpado porque sus abogados presentaron la demanda sin su conocimiento.

La actriz y también cantante agradeció al padre de sus hijos lo compartido y le deseó lo mejor.

“Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer”.

Vale, que cumple este martes 50 años, dijo a la prensa y al público que espera dar declaraciones más adelante. También agradeció el apoyo que ha recibido por sus seguidores y amigos.

En la demanda, citada por el medio de farándula Las Top News, Padrón alega diferencias irreconciliables como la razón de su solicitud de divorcio.

Hija de la reconocida actriz Angélica María y del comediante Raúl Vale, se ha abierto su propio camino como artista alcanzando reconocimiento internacional por 'La fea más bella' (2006), 'Amigas y rivales' (2001) y 'Lazos de amor' (1995), entre decenas de producciones de televisión.