La aerolínea interCaribbean lanza un vuelo directo entre San Juan y San Cristóbal

El servicio, con dos vuelos semanales, y una duración de 1 hora y 10 minutos, facilita las conexiones entre Puerto Rico y el Caribe Oriental, según el comunicado de la aerolínea.
"Esta ruta representa otro paso importante en nuestra misión de conectar a las personas y las culturas del Caribe", declaró Trevor Sadler, director ejecutivo de interCaribbean Airways.
Sadler indicó que con este vuelo se crea "un vínculo vital entre dos importantes puertas de entrada al Caribe, ofreciendo a los viajeros un acceso rápido y cómodo a los principales mercados estadounidenses y una mayor conectividad en el Caribe Oriental, tanto para viajes de placer como de negocios".
Este servicio se suma a la creciente red de interCaribbean desde San Juan, que incluye vuelos directos a Tórtola y conexiones con Antigua, Barbados, Dominica y las Islas Turcas y Caicos.
Las tarifas promocionales comienzan desde 89 dólares por trayecto.
interCaribbean Airways, que tiene su sede en las Islas Turcas y Caicos, conecta 28 ciudades en 17 países del Caribe, desde Georgetown en el sur a Barbados, en el este, La Habana, en el oeste, y Nassau, en el norte.