La Bolsa de Milán sube un 2,28 % animada por el sector bancario

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 2,19 % hasta situarse en los 46.465,74 enteros,

Durante la primera jornada de la semana se intercambiaron unos 575 millones de acciones por un valor de unos 3.929 millones de euros (unos 4.535 millones de dólares).

Milán terminó la sesión con los mejores resultados entre las bolsas europeas, alentada por el sólido desempeño del sector bancario y las expectativas sobre la probable reapertura de las actividades gubernamentales en Estados Unidos tras el cierre, que hoy cumple 41 días y es el más largo de la historia del país.

Los títulos con mejor desempeño fueron el operador de loterías Lottomatica, que subió un 6,77 %, seguido de los bancos, Monte Paschi Siena (5,49 %), Banca BPM (4,72 %), Banca Popolare Sondrio (4,62 %) y Bper banca (4,43 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Solo dos empresas iniciaron la semana en negativo en Milán: los laboratorios Diasorin (-0,37 %) y la empresa de telecomunicaciones Inwit (-0,05 %).