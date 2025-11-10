La petrolera YPF cede siete áreas de hidrocarburos en el extremo sur de Argentina

Según informó la compañía en un comunicado, mediante el acuerdo YPF traspasa las siete áreas convencionales que la compañía opera en Tierra del Fuego a la empresa estatal provincial Terra Ignis.
Se trata de los bloques Los Chorrillos, Lago Fuego y Tierra del Fuego Fracción A, B, C, D y E.
La cesión de estas áreas forma parte del Proyecto Andes, por el cual YPF busca desprenderse de activos en áreas maduras para concentrar sus esfuerzos en la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.
"El siguiente paso es la publicación del decreto y la ley provincial aprobando la cesión y los términos del acuerdo", indicó YPF en un comunicado.
Tras la decisión de la petrolera de retirarse de las áreas convencionales en varias provincias de la región patagónica (sur) para concentrar su producción en Vaca Muerta, Terra Ignis había iniciado en 2024 las gestiones con YPF con el objetivo de mantener la producción de hidrocarburos en Tierra del Fuego.