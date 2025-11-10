La Policía india dice que la explosión letal en Nueva Delhi ocurrió dentro de un vehículo

"Alrededor de las 18:52 horas (13:23 GMT), un vehículo que circulaba lentamente se detuvo ante un semáforo en rojo. Se produjo una explosión en el interior del vehículo, y la explosión causó daños a los vehículos cercanos. Todas las agencias, el Laboratorio Forense y la NIA se encuentran en el lugar", dijo a los medios el comisario de policía, Satish Golcha.

Golcha confirmó que se registraron fallecimientos y heridos y dijo que el ministro del Interior indio, Amit Shah, contactó con la policía de la capital, que informa periódicamente al Gobierno.

"Se ha ordenado revisar todas las cámaras de seguridad cercanas (...) Estamos explorando todas las posibilidades y llevaremos a cabo una investigación exhaustiva, considerando todas las hipótesis. Todas las opciones serán investigadas de inmediato y presentaremos los resultados al público", dijo por su parte el ministro del Interior a la agencia ANI.

El ministro se dirige al lugar de la explosión y después acudirá al hospital donde se encuentran la mayoría de los heridos.

En el estado de Uttar Pradesh, vecino a Nueva Delhi, la dirección general de Orden Público ha reforzado la seguridad en las zonas más sensibles.

La ciudad de Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital.

El 20 de octubre de 2024 tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la capital india sin causar víctimas mortales ni heridos, pero que provocó daños materiales en la zona.