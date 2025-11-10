La Unión Africana alerta del avance del terrorismo y del deterioro de la seguridad en Mali

"El presidente condenó firmemente los ataques deliberados contra civiles inocentes, que han provocado una pérdida de vidas inaceptable y aumentado la inestabilidad en las regiones afectadas", dijo la UA en un comunicado difundido a última hora del domingo.

Asimismo, Youssouf condenó "enérgicamente" los recientes secuestros, incluido el rapto de tres ciudadanos egipcios, y pidió su liberación inmediata e incondicional.

Así, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA instó a la comunidad internacional a dar una respuesta "sólida, coordinada y coherente" para hacer frente al terrorismo en la región del Sahel.

Mali es uno de los países asolados por el salafismo yihadista del 'Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes' (JNIM), una rama de Al-Qaeda que opera en la franja africana del Sahel y detenta el control de territorios en Níger, Burkina Faso y Mali, todas ellas excolonias francesas gobernadas por juntas militares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los últimos años, los tres Estados han tratado de hacer frente al yihadismo de forma conjunta -principalmente mediante la formación de la Alianza de Estados del Sahel (AES)-, a la vez que han puesto fin a la presencia militar francesa en la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La semana pasada, el JNIM impuso un bloqueo económico en la capital de Mali, Bamako, con el fin de asfixiar a la ciudad y su región obstruyendo la entrada de combustible para derrocar al Gobierno.