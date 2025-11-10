Las concesiones de protección temporal a ucranianos, en nivel más alto en dos años en UE

Según un comunicado publicado este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat, este incremento se produce tras la adopción por parte del gobierno ucraniano, a finales de agosto de 2025, del decreto que otorga a los hombres de entre 18 y 22 años el derecho a abandonar Ucrania sin impedimentos.

Así, la cifra de concesiones de protección temporal en septiembre registró un aumento del 49 % con respecto a agosto, cuando se emitieron 49.555 decisiones favorables.

Tras esta actualización, la UE contabiliza que a finales de septiembre de 2025, un total de 4,3 millones de ciudadanos extracomunitarios que huyeron de Ucrania contaban con protección temporal en territorio europeo, lo que arroja una ratio en 9,6 beneficiarios por cada mil personas en el conjunto de la Unión.

Este mecanismo de emergencia que otorgan los Veintisiete a personas desplazadas procedentes de terceros países proporciona una protección inmediata y la cobertura de derechos de residencia, acceso a sanidad o educación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por países, España es el cuarto país comunitario que alberga un mayor número de beneficiarios de protección temporal procedentes de Ucrania, con 242.140 ciudadanos (el 5,7 % del total de la UE), por detrás de Alemania, con 1.218.100 personas (el 28,3 %); Polonia, con 1.008.885 (el 23,5 %); y Chequia, con 389.310 (el 9 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En total, los ciudadanos ucranianos representaron en septiembre de 2025 más del 98,4 % de los beneficiarios de protección temporal en la UE.

La mayoría de las decisiones se otorgaron a mujeres adultas, que constituyeron el 44 % del total de beneficiarios, seguidas de los menores, que representaron casi un tercio (31,0 %), mientras que los hombres adultos comprendieron cerca de una cuarta parte (25,1 %).