Líder de la Cámara de Representantes de EE.UU. urge a votar la reapertura del Gobierno

"En el momento mismo en que ellos (el Senado) realicen la votación final, llamaré a todos los miembros de la Cámara para que regresen a Washington lo antes posible. Daremos un aviso formal y oficial con 36 horas de antelación para que podamos votar lo antes posible", aseguró Johnson en una rueda de prensa en el Congreso.

Tras 40 días de Gobierno cerrado y negociaciones estancadas, ocho senadores demócratas se unieron este domingo a la bancada republicana para avanzar el proyecto de ley que lo desbloquee.

El Senado aprobó un voto de procedimiento que supuso un primer paso hacia la apertura del Gobierno.

La cámara alta aún debe votar de nuevo para enviar a la cámara baja la versión enmendada de la prórroga presupuestaria que había avalado la Cámara de Representantes en septiembre.

Esta nueva versión, que recogerá los pactos con los demócratas y una nueva extensión del plazo hasta el 30 de enero, deberá ser validada por la mayoría de los legisladores de la cámara baja antes de que el presidente, Donald Trump, pueda ratificarla.

El líder de la cámara baja agradeció a los senadores demócratas que "hicieron lo correcto" y pidió a los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes que sigan sus pasos y aprueben la resolución.

Los republicanos cuentan con una mayoría de 218 asientos en el hemiciclo frente a los 214 de los demócratas.

Cuando se aprobó la resolución en septiembre fue por una mayoría simple de 217 votos a favor y 212 en contra.

Johnson, que ha mantenido a la Cámara fuera de sesión desde que consiguió aprobar el presupuesto provisional, compareció en el Congreso como ha hecho prácticamente todos los días del cierre pero esta vez no aceptó ninguna pregunta.

Pese a que parece que el acuerdo en el Senado representa el principio del fin de este bloqueo, el cierre del Gobierno más largo de la historia del país, que hoy entra en su 41 día, sigue vigente y necesita superar aún varios escollos.