Los candidatos a la Presidencia chilena se preparan para el último y decisivo debate

El debate es organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y será transmitido a partir de las 21:00 hora local por varios canales de televisión abierta.

La candidata única de la izquierda y la centro-izquierda, la exministra Jeannette Jara, es la que llega mejor posicionada a los comicios y, según los últimos sondeos publicados antes de la veda electoral, ganaría el 16 de noviembre, pero sin los votos suficientes para hacerse con la Presidencia en primavera vuelta.

La mayoría de las encuestas vaticinan que Jara se enfrentaría en el balotaje del 14 de diciembre contra el ultraderechista José Antonio Kast, aunque en las últimas semanas habría ido perdiendo apoyos y estaría siendo alcanzando, dependiendo del sondeo, por el libertario de extrema derecha Johannes Kaiser o por la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthhei.

Hay otros cuatro candidatos que también aspiran a suceder en La Moneda al izquierdista Gabriel Boric, pero sin apenas posibilidades: el economista Franco Parisi (populista de derechas), el exdirigente deportivo Harold Mayne-Nicholls (centro), el exdiputado Marco Enríquez-Ominami (izquierda) y el profesor Eduardo Artés (extrema izquierda).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más de 15,6 millones de electores están llamados a votar en unas elecciones presidenciales que tienen por primera vez voto obligatorio, lo que arroja más incertidumbre sobre el resultado ya que hay un gran bolsón de votantes -principalmente jóvenes y clases populares- que nunca han concurrido a las urnas para elegir presidente y cuya tendencia política se desconoce.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La campaña electoral concluye el 13 de noviembre y para esta semana hay programados multitudinarios cierres de los principales candidatos en Santiago.

Además de la primera vuelta, el 16 de noviembre se celebrarán también elecciones parlamentarias para elegir a todo el Congreso (155 diputados) y la mitad de los senadores.