Los Latin Grammy, con Bad Bunny como gran favorito, cita cultural de la semana

Con 12 nominaciones, Bad Bunny llega a los Latin Grammy dipuesto a arrasar con su último trabajo, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF) -que acaba de conseguir seis nominaciones a los Grammy-. Tras conseguir el premio el pasado año a mejor interpretación de 'reggaeton' por 'Perro negro', el puertorriqueño llega ahora dispuesto a arrasar y a sumar más gramófonos a los 12 que ya posee.

Está nominado en tres de las categorías reina: mejor álbum del año, mejor grabación del año y mejor canción del año (estas dos últimas por duplicado). Y además es una de las actuaciones estrella de una noche que se promete inolvidable para él.

Artista vanguardista, el cubano Wildredo Lam (1902-1982) es el artista cubano más reconocido internacionalmente y el que supo unir en su arte a Europa y el Caribe, además de integrar la cultura negra en sus piezas. Quien a Nueva York vaya entre este lunes y el 11 de abril de 2026 podrá disfrutar de la mayor retrospectiva que se ha organizado en estados Unidos de su obra. Será en el MoMA y se exhibirán cuadros míticos como 'La jungla' o 'La guerra civil'.

Dos nombres habituales de series sólidas y populares, Claire Danes ('Homeland') y Matthew Rhys ('The Americans') se unen en un nuevo 'thriller' de Netflix que se estrena el día 13, 'The Beast in Me' ('La bestia en mí'), ocho episodios que se centran en una escritora de éxito que se retira tras la muerte de su hijo pequeño hasta que un magnate inmobiliario, que fue sospechoso de la muerte de su esposa, se muda a la casa de al lado. Con esta trama, la serie busca ser un entretenimiento de calidad en la vorágine de nuevas producciones que llegan cada día a las plataformas.

