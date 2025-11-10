Lukashenko amenaza con confiscar camiones lituanos si Vilna no paga por su vigilancia

"Que paguen y recojan los vehículos y su carga. Si esto no se hace en los próximos días, tomaremos una decisión (...) de acuerdo con nuestra legislación. Esto podría incluir la confiscación de los vehículos", dijo Lukashenko, en una reunión con su Gobierno, citado por la agencia oficial bielorrusa Belta.

Según el presidente bielorruso, el coste de la vigilancia de cada camión es de 120 euros diarios.

El pasado 29 de octubre, después de que varios globos aerostáticos entraran en el espacio aéreo de Lituania procedentes de Bielorrusia, el Gobierno del país báltico ordenó el cierre de los pasos fronterizos para el transporte de carga, medida que amplió luego para los vehículos de pasajeros.

El cierre de la frontera se produjo cuando más de 1.100 camiones lituanos se encontraban en territorio de Bielorrusia.

"Di instrucciones de que no se adoptaran medidas contra los conductores. No tienen la culpa de nada. Los destinatarios de las cargas en Lituania tampoco tienen la culpa de nada", dijo el presidente bielorruso.

Subrayó que la iniciativa de cerrar la frontera fue de Lituania y, por tanto, la "pelota está en su tejado".

Las autoridades de Vilna declararon que su decisión fue en respuesta al uso de los globos para introducir tabaco de contrabando desde Bielorrusia.