Mohamed VI insta a los partidos políticos a avanzar en el plan de autonomía para el Sáhara

Esta propuesta fue transmitida por los consejeros del monarca, Taib Fassi Fihri, Omar Azziman y Fouad Ali Himma, a los jefes de los partidos políticos representados en las dos cámaras del país durante una reunión en el Gabinete Real, según informó esta oficina en un comunicado publicado por la agencia de noticias marroquí MAP.

La misma fuente indicó que la reunión estuvo destinada a la "actualización y la formulación detallada de la iniciativa de autonomía marroquí en el marco de la soberanía marroquí" con la que se comprometió el monarca en su discurso el pasado 31 de octubre.

Mohamed VI dio este discurso de manera excepcional tras la aprobación el mismo día por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de una resolución que toma como base el plan de autonomía marroquí para lograr una solución al conflicto que cumplió medio siglo y que enfrenta el país magrebí, que administra el 80 % del territorio saharauí, con el independentista Frente Polisario.

En la reunión estaban también presentes el ministro de Exteriores, Naser Burita, y el de Interior, Abdeluafi Laftit.

"Los consejeros de su majestad el rey informaron a los líderes de los partidos políticos presentes del deseo del soberano de consultarles sobre este tema crucial que concierne a todos los marroquíes, invitándoles a presentar las visiones y propuestas de sus organizaciones en relación con la actualización y formulación detallada de la iniciativa de autonomía", se lee en la nota.

La misma fuente recoge que los líderes de las formaciones políticas presentes "reafirmaron su compromiso" de presentar sus propuestas al rey "lo antes posible".

Tras el voto favorable a Marruecos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el monarca decretó la fecha del 31 de octubre como día nacional llamado "Fiesta de la Unidad".

La resolución se aprobó una semana antes de la conmemoración por Marruecos de la llamada "Marcha Verde", la movilización de miles de ciudadanos marroquíes ordenada en 1975 por el rey Hassan II que precipitó entonces la retirada de España de lo que era su colonia.