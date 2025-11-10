Mueren tres funcionarios en un accidente aéreo en una zona selvática de Colombia

Los fallecidos fueron identificados como Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, funcionarios de la Delegación Departamental de la Registraduría en el Vaupés.

"Tras cumplir con su labor durante la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación, nuestros funcionarios se dirigían en una avioneta hacia Mitú cuando se presentó el accidente, en el que lamentablemente perdieron la vida", afirmó el registrador nacional, Hernán Penagos, en un comunicado.

De acuerdo con el calendario electoral colombiano, el 8 de marzo de 2026 se realizarán las elecciones al Congreso a nivel nacional; la primera vuelta presidencial está prevista para el 31 de mayo y la segunda, en caso de ser necesaria, para el 21 de junio.

La Registraduría resaltó la entrega y el compromiso de sus trabajadores que laboran en zonas apartadas del país, como el Vaupés, una región selvática sin carreteras y de difícil acceso, para garantizar el desarrollo del proceso electoral.

"Agradecemos a todos los servidores de la entidad en el territorio nacional por su labor y compromiso con la democracia colombiana, pese a los desafíos que ello implica", concluyó Penagos.

Por su lado, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó en un comunicado que la aeronave perdió contacto aproximadamente dos minutos después del despegue. La aeronave cubría la ruta Yavarate–Papunahua–Bocoa–Mitú.

"La HK-641 (matrícula de la avioneta) fue localizada y la información preliminar en el sitio del accidente indica que la aeronave se encuentra totalmente incinerada: se presume que no hay sobrevivientes entre los cuatro ocupantes a bordo", señaló la Aerocivil.