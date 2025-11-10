Netanyahu se reúne con Witkoff y Kushner para discutir el estado de la tregua en Gaza

Según el diario The Times of Israel, la mayor parte de la reunión se centró en discutir el estado del alto el fuego en Gaza y los esfuerzos para rescatar a los cuatro rehenes fallecidos que aún permanecen en poder de las milicias palestinas.

El periódico Israel Hayom reportó esta mañana que los representantes estadounidenses tenían además la intención de discutir con Netanyahu la posibilidad de iniciar conversaciones para la segunda fase de la tregua propuesta por el presidente Trump.

Su visita al país tiene lugar apenas unas semanas desde la que realizaron este octubre, coincidiendo con la implementación de la primera fase de la tregua en Gaza.

Kushner y Witkoff son los últimos representantes estadounidense en viajar a Israel, sumándose a las visitas realizadas este octubre y noviembre por el vicepresidente de EE.UU., JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

La directora de Inteligencia Nacional reveló este noviembre que actualmente 16 países y 20 ONG trabajan conjuntamente como parte de una fuerza multinacional, que aúna personal civil y militar, cuyo objetivo consiste en asegurar la estabilidad en Gaza.

La tregua en Gaza comenzó el pasado 10 de octubre como parte de un plan de paz de 20 puntos, que incluye la devolución de rehenes israelíes, la liberación de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas de Israel en su primera fase.

La segunda fase de la propuesta estipula la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo de naciones árabes e islámicas.