Oficializan el 4 de octubre próximo como fecha para elecciones municipales en Paraguay

En esas votaciones serán elegidos intendentes (alcaldes) y los miembros de las juntas municipales de los 262 distritos del país y de Asunción, la capital de Paraguay, para el período 2026-2031, señaló una resolución aprobada por el organismo electoral y difundida este lunes.

Según la medida, el próximo 7 de junio se celebrarán las elecciones internas simultáneas de los partidos, movimientos políticos y concertaciones, de las que saldrán los candidatos para las municipales.

El cronograma, ya dado a conocer el pasado 15 de julio por el TSJE, establece que el cómputo de las votaciones y la proclamación de los ganadores de los comicios locales se realizarán entre el 5 y el 23 de octubre de 2026.

En las pasadas elecciones municipales, celebradas en octubre de 2021, fueron elegidos 261 alcaldes y 2.781 concejales, y la misma cantidad de suplentes. Ese proceso estaba previsto originalmente para 2020, pero se pospuso debido a la pandemia de la covid-19.

