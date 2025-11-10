Petro dice que llamará a consultas a embajador colombiano en EEUU tras denuncia de revista

"Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se reciben las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EEUU. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia", escribió Petro en X.

Según la publicación de Cambio, el funcionario que carga la carpeta con un documento llamado 'Doctrina Trump', en la que aparecen Petro y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el traje anaranjado que llevan los presos en Estados Unidos, es el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, James Blair.

La foto -en la que también aparecen el director de la Oficina de Asuntos Legislativos, James Braid, y los senadores republicanos Lindsey Graham y Mike Lee- estaba publicada en el portal de la Casa Blanca y fue difundida el pasado 21 de octubre tras una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y los senadores del partido republicano.

"A pesar de décadas de estrecha colaboración entre Estados Unidos y sus aliados en Sudamérica, el Gobierno de Colombia ha sido tomado por Gustavo Petro, quien fue elegido con el apoyo de los carteles de la droga. Es necesario implementar la 'Doctrina Trump' en Colombia y el hemisferio occidental", dice el documento, que lleva el membrete del senador republicano Bernie Moreno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El plan, según el documento, tiene cinco etapas, que incluyen pasos que ya se han dado como "designar a otros carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras" y establecer "sanciones selectivas contra Petro, su familia y sus asociados".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También prevé "combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses"; "apoyar "a los líderes proestadounidenses del hemisferio occidental" e "iniciar una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro y su financiamiento extranjero".

"Esto se volvió un problema de seguridad nacional. En los objetivos que se intentan establecer está apresar el presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito y cuando he dedicado una década de mi vida parlamentaria y ocho años de mi vida como gobernante, a descubrir con nombres propios los lazos que juntan al poder político tradicional de Colombia con el narcotráfico", respondió Petro a la publicación de Cambio.

Igualmente, el presidente dijo que "lo que buscan (en EE.UU.) no es acabar carteles" sino que "políticos de la extrema derecha colombiana ligados a mafias" han ido a ese país "a buscar destruir el gobierno de Colombia, simplemente porque es progresista y no congenia con la gobernanza narcoparamilitar".

"Lo que buscan es homogeneizar a América Latina como siervo obediente de un gobierno que no respeta las reglas de la soberanía y la democracia. Que el presidente de EEUU acepte este tipo de 'fake news' entre sus asesores, demuestra el irrespeto total al pueblo colombiano", añadió Petro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el mes pasado la inclusión de Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esto implica el bloqueo de sus activos en EE.UU. y la prohibición de transacciones con ellos.

Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizaron en septiembre cuando Estados Unidos retiró a Colombia -el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

También en septiembre, Estados Unidos revocó el visado al presidente colombiano tras su participación en una convocatoria propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.