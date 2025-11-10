Petrolera argentina YPF pierde 198 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025

De acuerdo con los estados contables enviados por la compañía a los mercados de Argentina, en los primeros nueve meses del año la principal productora de hidrocarburos de Argentina acumuló una pérdida neta por 150 millones de dólares, frente a un resultado positivo por 2.677 millones de dólares en igual lapso de 2024.

La compañía vinculó la pérdida neta por 198 millones de dólares en el tercer trimestre a un aumento en los cargos por el impuesto a las ganancias, que ascendieron a 537 millones de dólares.

En el tercer trimestre del año, YPF registró una ganancia operativa de 552 millones de dólares, con una caída interanual del 26,8 %.

La ganancia operativa acumulada en los nueve primeros meses del año es de 1.156 millones de dólares, con una caída interanual del 42,5 %.

La compañía obtuvo en el tercer trimestre del año un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado positivo de 1.357 millones de dólares, con una bajada interanual del 1 %.

"El Ebitda se mantuvo estable año/año, a pesar de la caída del 13 % año/año en el precio del Brent. La baja del precio de combustibles fue casi compensada por la mayor producción de petróleo 'shale' y menores costos de extracción, ante la menor exposición en campos maduros", indicó en su nota de resultados la compañía, que cotiza sus acciones en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires.

En los nueve primeros meses del año el Ebitda ajustado fue de 3.726 millones de dólares, lo que supone un descenso del 2 % con respecto a igual período de 2024.

En tanto, los ingresos de la petrolera ascendieron en el tercer trimestre del año a 4.643 millones de dólares, un 12 % memos que en igual período de 2024, mientras que en los primeros nueve meses del año los ingresos ascendieron a 13.892 millones de dólares, con una merma interanual del 4 %.

Por otra parte, YPF precisó que su deuda neta ascendía a finales del tercer trimestre a 9.595 millones de dólares, con un aumento interanual del 28 %.

Además, indicó que sus inversiones en el tercer trimestre sumaron 1.017 millones de dólares, frente a desembolsos por 1.353 millones en igual período de 2024.

Su producción total de hidrocarburos durante el tercer trimestre totalizó los 523.100 barriles equivalentes por día, con una merma del 6 %, pero con un fuerte crecimiento del 35 % en la producción de crudo en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (suroeste).