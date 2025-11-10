Picardo: las conversaciones para ultimar el acuerdo sobre Gibraltar avanzan "con cautela"

Algeciras (España), 10 nov (EFE).- El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, afirmó este lunes que las conversaciones para ultimar el Tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el encaje de Gibraltar "avanzan con cautela y determinación" y aseguró que es "optimista en cuanto a que llegarán a buen puerto”.