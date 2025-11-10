Picardo: las conversaciones para ultimar el acuerdo sobre Gibraltar avanzan "con cautela"

Picardo mantuvo este lunes una "larga conversación" con la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, antes del almuerzo de trabajo que esta mantendrá en Londres con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
En una nota de prensa, el gobierno gibraltareño indicó que la conversación "se ha centrado en todas las cuestiones pendientes, mientras continúan los trabajos para ultimar el texto legal del Tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea, tras el acuerdo alcanzado en junio sobre la futura relación de Gibraltar con la UE".
El pasado 2 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó al alcalde de La Línea de La Concepción (Cádiz) que el acuerdo de la UE, España y Reino Unido sobre Gibraltar se firmará y ratificará antes del final de año, posiblemente a finales de este otoño.
Antes de alcanzar el acuerdo en 11 de junio en Bruselas, primer paso para el tratado que ahora se ultima, Gibraltar era el último escollo que quedaba por resolver en la relación entre la UE y el Reino Unido, desde que en marzo de 2023 se llegara a un acuerdo sobre Irlanda del Norte.
