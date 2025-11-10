Policía israelí mata a un hombre armado cerca de un asentamiento en Cisjordania ocupada

"Durante un operativo realizado por detectives de la comisaría de policía de Hebrón cerca de la comunidad (asentamiento) de Beit Hagai, en el distrito de Judea, se abrió fuego contra los agentes. Los agentes respondieron al fuego y neutralizaron al atacante", detalla la Policía en un comunicado.

El viernes, el Ejército israelí mató a dos palestinos de 16 año s, y confiscó sus cuerpos, después de que presuntamente lanzaran cócteles molotov hacia el muro en la localidad palestina de Al Judeira, al noroeste de Jerusalén.

Al menos 208 palestinos han sido asesinados por fuego israelí este año en Cisjordania, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en medio de la creciente oleada de incursiones militares y los ataques de colonos tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Del total, al menos 46 son niños.

Esta violencia ha crecido en el último mes coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, que ha provocado un incremento de la violencia a manos de los colonos, respaldada por el Ejército, que residen ilegalmente en Cisjordania.

El último informe de la Comisión de Resistencia a la Ocupación y al Muro de la Autoridad Palestina eleva a 2.350 los ataques israelíes (tanto de soldados como de colonos) sólo en octubre y la OCHA dijo el sábado que se trata del mes más violento desde que comenzara a recabar datos en 2006.

Por su parte, al menos 17 personas han muerto este año en territorio israelí en media decena de ataques armados, la mayoría cerca de asentamientos. Entre ellos, hay también un soldado muerto durante una redada en Yenín.