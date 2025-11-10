Rubio promoverá planes de paz de Trump para Gaza y Ucrania en reunión de ministros del G7

La visita de Rubio a la provincia de Ontario, donde tendrá lugar la cita entre altos funcionarios, fue confirmada este lunes por el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien adelantó que el secretario "promoverá los intereses de Estados Unidos en materia de paz y seguridad, cooperación estratégica y estabilidad global".
"Las conversaciones se centrarán en impulsar las iniciativas de paz del presidente Trump en Ucrania y Gaza, la seguridad marítima, Haití, Sudán, la resiliencia de las cadenas de suministro y los minerales críticos", indicó Pigott en un comunicado.
El Departamento de Estado estadounidense insistió en que los jefes de la diplomacia del foro multinacional "consolidarán los compromisos adquiridos en la Cumbre de Líderes del G7 celebrada en Kananaskis, Canadá, a principios de este año".
La reunión de los altos funcionarios de Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y EE.UU., junto a la Unión Europea, se enfocará en los temas de seguridad, prosperidad, y resiliencia económica, en un momento en el que el regreso de Trump al poder ha amenazado las tradicionales alianzas políticas y económicas.
A la cita del 11 y el 12 próximos asistirán como invitados representantes de Ucrania, Brasil, México, Australia, la India, el Reino de Arabia Saudí, Corea del Sur y Sudáfrica.