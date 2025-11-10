Rusia expulsa a los defensores ucranianos de localidad en las afueras de Pokrovsk

Unidades del regimiento motorizado "del Segundo Ejército han liberado de soldados ucranianos la localidad de Hnativka en la república popular de Donetsk", señala el parte de guerra.

Hnativka se encuentra al sureste de Pokrovsk, en cuyas calles combaten los destacamentos rusos desde hace poco más de una semana, según admitió también Kiev.

Los rusos avanzan desde el este, sur y norte, lo que incluye también la localidad de Rig, situada al este de esa urbe que tenía más de 60.000 habitantes antes de la guerra.

El Ministerio de Defensa ruso estima en 244 las viviendas tomadas por sus tropas durante las últimas 24 horas en Pokrovsk, donde -precisa- las unidades de asalto rusas avanzan en los barrios noroccidentales y orientales del centro de la ciudad.

Además, añade, los rusos avanzan activamente en el barrio norteño de Dinas y siguen expulsando a los enemigos del polígono industrial al oeste de la urbe.

Al mismo tiempo, Moscú dice haber repelido siete ataques ucranianos en la zona de la localidad de Gríshino, clave para el cerco con el que los rusos quieren rodear Pokrovsk.

En cuanto a la ciudad satélite de Mirnograd, el parte subraya que sus tropas avanzan en casi todas las direcciones, al tiempo que cifra en más de 200 los enemigos liquidados durante la última jornada en esa zona del frente.

El Estado Mayor ucraniano dijo este lunes que sus tropas siguen defendiendo Pokrovsk y Mirnograd, y negó que las fuerzas rusas hayan logrado bloquear a las unidades ucranianas que se encuentran en la zona o tengan bajo control de fuego todas las rutas logísticas.

Según dijo el portavoz del Estado Mayor ucraniano, Andrí Kovalov, en declaraciones recogidas por la agencia pública, Ukrinform, los rusos siguen sufriendo un gran número de bajas en sus intentos de tomar ambas localidades.

El portavoz castrense ucraniano reconoció dificultades para hacer llegar suministros a las tropas de Kiev que defienden estas plazas pero aseguró que este mismo domingo se hicieron llegar armas y munición a los defensores de Pokrovsk y se efectuaron también evacuaciones de heridos y rotaciones de tropas.

La plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState sigue dando como zona disputada la mayor parte de Pokrovsk.

En cambio, los mapas que manejan los canales de Telegram rusos dan por conquistada aproximadamente dos tercios de la ciudad situada en el corazón de Donetsk.

El presidente ruso, Vladímir Putin, exige la rendición de los defensores de Pokrovsk, cuya toma sería la mayor victoria rusa en los últimos dos años de guerra en Ucrania.