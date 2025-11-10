Se reanuda la búsqueda de Loan, un niño desaparecido hace casi un año y medio en Argentina

El operativo, que involucra a más de treinta agentes de fuerzas federales y provinciales, se concentra en cuatro lagunas situadas en las inmediaciones del campo de dos de los acusados en la causa, Carlos Pérez y María Victoria Caillava, según informaron este lunes medios locales.

Loan desapareció el pasado 13 de junio en un área rural cerca de la localidad de 9 de Julio, en Corrientes.

Ese día, el niño y su padre habían ido a almorzar a la casa de su abuela paterna y luego el pequeño se fue al monte a recoger naranjas en compañía de otros niños y tres personas adultas.

Cuando el grupo se disponía a regresar, se percató de que Loan había desaparecido.

El rastrillaje ordenado por la Justicia Federal de Goya, Corrientes, en la zona donde el menor de edad fue visto por última vez, podría extenderse durante cincuenta días y aportar pistas fundamentales sobre el paradero del menor.

En total de ocho personas fueron detenidas desde el comienzo de la investigación, uno de los cuales cumple arresto domiciliario.

Entre los detenidos se incluye a un excomisario de la localidad en la que desapareció el niño, por presunto encubrimiento.

El caso, que algunos especulan podría estar vinculado a redes de trata de personas, había dado un giro el pasado 29 de junio hacia la hipótesis de que el pequeño habría sido atropellado por una camioneta y su muerte, encubierta.

Esto fue desestimado poco después cuando la tía del niño, Laudelina Peña, que había denunciado el atropello, admitió que era una hipótesis fabricada y afirmó haber sido amenazada y sobornada.

En los últimos días, la atención se centró sobre la abuela de Loan, Catalina Peña, tras el resultado de un peritaje que indicó que había borrado 34 llamadas realizadas desde su teléfono móvil luego de la desaparición del menor.