Siria se suma a la Coalición Global para Derrotar al ISIS tras encuentro en la Casa Blanca

El anuncio de la unión de Siria a otros 89 países a la coalición liderada por Estados Unidos fue confirmada por un alto funcionario de la Administración Trump a periodistas.

La asociación tiene como objetivo "eliminar los remanentes del ISIS y detener el flujo de combatientes extranjeros", de acuerdo con la información oficial.

Además, Estados Unidos permitirá a Siria reanudar las operaciones en su embajada en Washington con miras a la "lucha contra el terrorismo, la seguridad y la coordinación económica.

La Coalición Global para Derrotar al ISIS, liderada por Estados Unidos desde 2014, coordina operaciones militares, intercambio de inteligencia y asistencia humanitaria en la región, con el objetivo de eliminar remanentes del grupo extremista y prevenir la expansión de sus células y combatientes extranjeros.

Trump recibió a Al-Sharaa este lunes a puerta cerrada en una histórica visita por ser el primer presidente Sirio en pisar el Despacho Oval desde que obtuvo su independencia de Francia en 1946.

A su llegada, decenas de ciudadanos sirios se congregaron frente a la Casa Blanca ondeando banderas del país y mostrando su respaldo al presidente interino, quien saludó a los simpatizantes antes de subir a su caravana.

Al-Sharaa, nacido en 1982 en Damasco, inició su carrera en el conflicto sirio como militante vinculado a Al Qaeda, y fue detenido por fuerzas estadounidenses en Irak en 2005, permaneciendo bajo custodia hasta 2011.

Posteriormente se desvinculó oficialmente de la organización, consolidó su liderazgo sobre Hayat Tahrir al-Sham y en diciembre de 2024 lideró la ofensiva que derrocó al régimen de Bashar al-Asad, siendo designado presidente interino de Siria en enero de 2025.