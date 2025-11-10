Soldados israelíes disparaban a civiles siguiendo órdenes, según documental británico

La pieza, titulada 'Breaking Ranks: Inside Israel's War' y al que tuvo acceso el diario 'The Guardian', cuenta con el testimonio tanto anónimo como público de varios soldados que señalan la "desaparición del código de conducta oficial" en lo que respecta a los civiles.

"Si quieres disparar sin restricciones, puedes hacerlo", cita el rotativo británico sobre uno de las escenas de la cinta en la que se relatan las palabras de Daniel, un comandante de una unidad de tanques de la FDI.

Los soldados confirmaron "el uso rutinario de escudos humanos" y aseguraron que las tropas abrieron fuego sin provocación contra civiles que corrían para llegar a los puntos de distribución de alimentos establecidos por la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos.

Según 'The Guardian', en el documental se describe un incidente en el que un oficial de alto rango ordenó que un tanque demoliera un edificio en una zona designada como segura para la población civil y en cuyo tejado se encontraba un hombre tendiendo la ropa.

También afirman que, durante el conflicto, la designación de quién es o no enemigo se volvió "arbitraria".

Un soldado identificado como 'Eli' sostuvo que al final, era "la conciencia del comandante en el terreno" la que decidía "entre la vida y la muerte" de los habitantes en la Franja de Gaza.