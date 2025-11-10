Talibanes niegan que estén prohibiendo el acceso a servicios médicos a mujeres sin burka

MSF había reportado anteriormente acerca de nuevas medidas en Herat por las que se impedía a las mujeres acceder a la atención sanitaria sin usar burka.

Según la organización, que apoya la atención pediátrica en el Hospital Regional de Herat, se había registrado una caída del 28 % en las admisiones de pacientes de urgencias en sólo dos días.

"El hiyab es una obligación religiosa, y es deber de un sistema islámico mantenerla. Sin embargo, en lo que respecta al hospital o los hospitales, esta noticia no es cierta", dijo a EFE el director del Departamento de Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio en Herat, Sheikh Abdul Aziz.

Los talibanes, que retomaron el poder en agosto de 2021, aprobaron en agosto de 2024 la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que recoge limitaciones amplias a las mujeres y las niñas en Afganistán, como la obligatoriedad del velo integral o hiyab y la prohibición a las mujeres de hablar alto en lugares públicos.

A esta norma le han seguido nuevas limitaciones que han continuado estableciendo un sistema de normas draconiano para las mujeres de este país del sur de Asia.

Esta situación ha sido denunciada por las Naciones Unidas y por numerosas organizaciones humanitarias, que han advertido que estas medidas opresivas tocan todos los aspectos vitales de las mujeres afganas, que se encuentran sometidas a una persecución sistemática por su género.

A esta marginación se añade la profunda crisis económica y humanitaria que afecta al país.