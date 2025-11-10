Trump critica problemas con controladores aéreos durante el cierre del Gobierno

"No me alegró ver a toda esta gente (…) Miren, la vida no es fácil para nadie. Nuestro país nunca ha estado mejor", afirmó el mandatario en entrevista con la presentadora de Fox News Laura Ingraham.

Trump también se refirió a la posibilidad de otorgar bonos de 10.000 dólares a los operadores aéreos que trabajaron durante el cierre de Gobierno, una idea que había mencionado previamente en Truth Social.

El mandatario reconoció que aún no conoce la procedencia de los fondos, pero aseguró que los obtendría de algún lado. "No lo sé. Lo sacaré de algún sitio, siempre saco el dinero de algún lugar", dijo.

Los controladores de tráfico aéreo, al igual que otros trabajadores federales "exentos", como la policía federal y empleados militares civiles, están obligados a trabajar durante el cierre gubernamental a pesar de no recibir salario.

Un análisis de la Administración Federal de Aviación (FAA) indica que entre el 7 y el 9 de noviembre el 61 % de los minutos de retraso en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo estuvieron relacionados con problemas de personal de los controladores, un aumento respecto al 47 % registrado en los primeros seis días de noviembre.

La capacidad de unos 40 aeropuertos principales del país permanece reducida al 4 % mientras en el Senado los congresistas de ambos partidos se encuentran realizando una serie de ocho votaciones para enviar una propuesta de ley a la Cámara de Representantes para poder financiar hasta enero el Gobierno y finalizar con el cierre, que lleva 40 días.