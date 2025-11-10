Trump indulta a Rudy Giuliani y otros acusados de intentar revertir las elecciones de 2020

Ed Martin, abogado especializado en indultos del Gobierno, publicó la noche de este domingo en su perfil de X una lista con el nombre de decenas de personas a las que Trump ha concedido el indulto "total, incondicional y completo".

Entre ellos se encuentra Giuliani, que saltó a la fama en las décadas de 1980 y 1990 en la ciudad de Nueva York como fiscal antes de ser elegido alcalde, cargo que desempeñó durante dos mandatos (1994-2001).

En los últimos años, su figura se vio perjudicada por difundir teorías de la conspiración sobre las elecciones de 2020, en las que, según su visión, Trump, de quien fue asesor en su primer mandato, perdió por amaño en el recuento.

Giuliani se enfrenta actualmente a cargos estatales en Arizona por interferencia electoral, y en 2023 fue declarado culpable de difundir información falsa sobre trabajadores electorales de Georgia, lo que le resultó en una multa de más de 145 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de Giuliani, en la lista de indultados se encuentra Sidney Powell, abogada de Trump que en 2023 se declaró culpable de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia, así como John Eastman, que asesoró al líder republicano durante su campaña electoral en 2020.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mark Meadows, exjefe de gabinete de la Casa Blanca durante parte del primer mandato de Trump, también ha recibido el perdón del mandatario, tras ser acusado de presionar a funcionarios estatales en Georgia para favorecer al ahora presidente.

"Esta proclamación termina con una injusticia nacional grave perpetrada en la población americana tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa con el proceso de la reconciliación nacional", se lee en el documento.

No obstante, estos indultos son preventivos, pues solo se aplican en cargos federales y ninguno de los nombres que figuran en la lista tienen casos abiertos en la vía federal.