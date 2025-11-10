Ucrania sigue defendiendo Pokrovsk y Mirnograd y niega el bloqueo de sus tropas

Según dijo el portavoz del Estado Mayor ucraniano, Andrí Kovalov, en declaraciones recogidas por la agencia pública, Ukrinform, los rusos siguen sufriendo un gran número de bajas en sus intentos de tomar Pokrovsk y Mirnograd, situadas en la región oriental de Donetsk y objetivo prioritario de las tropas rusas en esta fase de la guerra.

El portavoz castrense ucraniano reconoció dificultades para hacer llegar suministros a las tropas de Kiev que defienden estas plazas pero aseguró que este mismo domingo se hicieron llegar armas y munición a los defensores de Pokrovsk y se efectuaron también evacuaciones de heridos y rotaciones de tropas.

La plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState sigue dando como zona disputada en la que se producen combates la mayor parte de la ciudad de Pokrovsk. Los mapas que manejan los canales de Telegram ruso dan por conquistada por Rusia un área mucho mayor.