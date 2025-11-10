UE presenta programa de 1.000 millones de euros para seguridad energética de Centroamérica

Se trata de "un programa nuevo que puede cambiar verdaderamente la faz de la América Central y puede mejorar la vida de la gente", dijo la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, en la presentación de la iniciativa que beneficiará a Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice.

El programa "Integración de las Redes Eléctricas en Centroamérica" fue presentado en el marco de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) que se celebró el domingo en Santa Marta.

Calviño señaló que este programa "simboliza también la alianza estratégica entre las dos orillas del Atlántico", en la cual "el Banco Europeo de Inversiones, el brazo inversor de la Unión Europea, pone el dinero allí donde están las prioridades políticas".

"Estamos hablando de redes, de infraestructuras, pero de lo que estamos hablando es del acceso a una energía más limpia y más barata, más segura para buena parte de la población de Centroamérica. Un claro ejemplo de cómo el Banco Europeo de Inversiones y la Unión Europea está tratando de desplegar proyectos concretos sobre el terreno que vayan más allá de las grandes declaraciones políticas", agregó Calviño.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, señaló que la transformación del modelo energético requiere sistemas eficientes, energías limpias y renovables, como lo que busca este programa en Centroamérica.

"Sabemos que para poder ser resilientes, poder generar progreso, poder reducir dependencias, poder conciliar competitividad y progreso económico con la menor afección posible al medio ambiente, debemos cambiar nuestros sistemas energéticos tradicionales que nos han traído mucha prosperidad a escala global, pero que evidentemente planteaban limitaciones o problemas con los que desgraciadamente convivimos hoy", indicó Ribera.

En la presentación también estuvo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien señaló que actos como el de hoy prueban "que nuestra cooperación birregional es mucho más que una cumbre" pues este anuncio es "un proyecto estratégico (...) que prueba que ponemos el dinero, la plata, donde hemos puesto nuestras palabras".

Según Costa, es necesario invertir en "un sistema de interconexión inteligente que permita aprovechar las energías de los diferentes componentes de generación energética producidos por todos los países".

"Lo que tenemos que hacer y tenemos que decir al mundo es que no podemos perder más tiempo en la respuesta que es necesaria para tratar el calentamiento global y cumplir los objetivos del Acuerdo de París", manifestó Costa.

El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo Tinoco, acudió al acto en el que habló en nombre de sus colegas de los países centroamericanos.

"La interconexión eléctrica y la transición energética en Centroamérica son prioridades estratégicas para nuestros países", manifestó Tinoco, quien agradeció a la UE por este programa que se inscribe dentro de la iniciativa Global Gateway.

Tinoco añadió que se espera "que este esfuerzo contribuya a mejorar la calidad y la fiabilidad del suministro eléctrico en la región, así como a fortalecer la interconexión regional y apoyar la generación de energía renovable", lo que permitirá fomentar "la eliminación progresiva de los combustibles fósiles importados y permitirá una mayor participación de las energías renovables en la matriz energética de los países".