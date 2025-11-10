Un presunto narcotraficante muerto y otros 3 heridos en una operación antidroga en España

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha informaron a EFE de que la Policía Nacional desplegó este domingo, a última hora de la tarde, una operación antidroga en una urbanización de El Casar de Escalona y, al llegar a la localidad toledana, los presuntos narcotraficantes comenzaron a disparar en plena calle contra los agentes, por lo que la policía respondió a los disparos.

Estas mismas fuentes detallaron que en la operación antidroga no resultó herido ningún agente de la Policía Nacional.

Debido a los disparos, además del fallecido por arma de fuego -del que no se tienen más datos- otros tres hombres resultaron heridos; un hombre de 25 años, otro de 38 y otro de 31, que fueron trasladados a dos hospitales.