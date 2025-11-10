Venezuela envía a Cuba 22 especialistas en electricidad y vialidad tras impacto de Melissa

"Debe entenderse que este envío de 22 profesionales a la hermana República de Cuba, que van a reforzar los equipos allá, tienen el propósito de poder recuperar el tendido eléctrico, poder hacer diagnóstico para seguir enviando ayudas", explicó el viceministro para América Latina, Rander Peña, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Peña indicó que esta es la manifestación de "amor" de un pueblo a otro.

El sábado, el también secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) anunció el envío de un barco con 5.000 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba.

En un video publicado en Telegram, Peña indicó entonces que el barco del ALBA zarpó desde el puerto del estado La Guaira (norte de Venezuela) con 5.000 toneladas de alimentos, enseres, medicinas, juguetes, así como una "brigada eléctrica".

El devastador huracán Melissa dañó más de 90.000 viviendas y 100.000 hectáreas de cultivos en Cuba, según cálculos oficiales aportados a EFE por Naciones Unidas que elevan significativamente las cifras previas.

Esto supone un incremento de en torno al 15 % en el número de viviendas dañadas (parcial o totalmente) por el huracán y un aumento del 22 % en el área agrícola afectada con respecto a los últimos datos por publicados el Gobierno de Cuba.

Una delegación de Naciones Unidas que viajó al terreno a comprobar los efectos de Melissa calificó de "enorme" el daño provocado por este huracán, que cruzó el oriente de Cuba hace doce días como un categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

Según informes oficiales preliminares, unas 600 infraestructuras médicas estatales y más de 2.000 centros educativos han sufrido daños de diversa consideración, poniendo en jaque servicios esenciales para la población.